La candidata del Centrosinistra: "Il mio impegno è assolutamente massimale"

“Il mio impegno per la Calabria è assolutamente massimale perché è un impegno di mettermi al servizio dei calabresi, di prenderli in cura, di prenderli in carico e cercare di risvegliare intanto lo spirito di partecipazione civile, la speranza e la voglia di cominciare a costruire, che manca nel cuore dei nostri conterranei, molto afflitti e disillusi”. Lo ha dichiarato la dottoressa Amalia Bruni, direttrice del Centro di Neurogenetica di Lamezia Terme, candidata per il Centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria, a margine della conferenza stampa che si è tenuta a Gizzeria, in provincia di Catanzaro. “Si può cambiare, ma per farlo serve l’impegno di tutti. La coalizione che io ho fortemente voluto ha la voglia di avere e di creare seme, perché tutti i calabresi si risveglino, perché vengano con noi. Un vero cambiamento che prima arriva nella testa e nel cuore”, ha aggiunto Bruni.

