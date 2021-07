Il candidato sindaco del Centrosinistra a Torino: "Giorgetti non scappi"

(LaPresse) – Stefano Lo Russo, candidato sindaco del Centrosinistra a Torino, parla della vertenza Embraco a margine dell’incontro con i lavoratori in Piazza Castello, sotto la Regione Piemonte. “Quella del ministro Orlando è una risposta all’emergenza, bisogna dare una prospettiva di futuro ai lavoratori che hanno alle spalle anni di promesse mancate. Il vero nodo è quello di dare uno sviluppo e una prospettiva di lavoro” , ha detto il candidato sindaco del centrosinistradopo il via libera del Cdm alla proposta del ministro del Lavoro per garantire la copertura economica alla cassa integrazione straordinaria per i 400 lavoratori della ex Embraco. “Bisogna garantire un futuro ai lavoratori e alle loro famiglie”, aggiunge Lo Russo. Il 23 luglio scatteranno i licenziamenti per i 390 dipendenti di Riva di Chieri dopo che è tramontato il progetto che prevedeva la fusione con l’Acc Wanbao di Belluno per la creazione di un polo nazionale di produzione di compressori per frigoriferi.

