Il leader della Lega: "Vaccino deve essere una scelta consapevole non obbligo"

(LaPresse) “Dal mio punto di vista nessun modello francese, non devi tirare fuori siringa o tampone per andare a bere un cappuccino o mangiare una pizza. Se ci sono eventi particolarmente affollati, come può essere allo stadio, ci può essere una richiesta di controlli sacrosanta. Noi non siamo per gli estremismi. Il modello francese non è un modello. Il vaccino deve essere una scelta consapevole, non un obbligo. Cosa ne pensa Draghi? Chiedetelo a lui però le scelte estreme non piacciono né a me né a lui”. Così il leader della Lega Matteo Salvini al termine del suo incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi in merito all’estensione dell’utilizzo del green pass come avvenuto in Francia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata