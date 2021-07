La manifestazione organizzata nelle ore in cui il disegno di legge è in Aula al Senato

(LaPresse) Mentre al Senato si discute il ddl Zan, vicino Palazzo Madama va in scena un flashmob in cui il leader della Lega Matteo Salvini e quello di Italia Viva Matteo Renzi si sposano davanti ad Orban, vestito da prete. “Siamo in piazza perché un’alta volta si sta cercadno di mettere in discussione questa legge di civilità. Chiediamo l’immediata approvazione della legge”, ha detto uno dei manifestanti.

