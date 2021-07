Il presidente leghista della commissione Giustizia in Senato chiede di rivedere il testo

(LaPresse) – Il Ddl Zan approda in aula a Palazzo Madama e il presidente della Commissione giustizia del Senato, il leghista Andrea Ostellari afferma: “Noi adesso rappresentiamo in aula l’iter in questi mesi di lavoro con la disponibilità di verificare se esiste una maggioranza che vuole una legge fatta bene, scritta bene, migliore e quindi votata da una ampia maggioranza in parlamento”. “Da un punto di vista tecnico si può fare se poi sarà la commissione piuttosto che un comitato più ristretto beh ci siamo”, aggiunge l’esponente del Carroccio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata