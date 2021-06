Al via oggi, a Matera, la ministeriale Esteri e Sviluppo del G20, sotto la presidenza italiana

Al via oggi, a Matera, la ministeriale Esteri e Sviluppo del G20, sotto la presidenza italiana. I capi delegazione sono arrivati nella città lucana a bordo di un treno speciale delle ferrovie Appulo-Lucane partito da Bari, dove ieri il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha accolto li ospiti al Castello Svevo. Dopo le prime due sessioni di confronto, seguirà per la prima volta la riunione congiunta dei ministri degli Esteri e dello Sviluppo che avrà al centro la sicurezza alimentare e la nutrizione. La presidenza italiana ha l’obiettivo di fornire un nuovo impulso politico al raggiungimento dell’obiettivo Zero Fame entro il 2030.

Ad aprire i lavori, il ministro Luigi di Maio che ha ricordato che “il 2021 è un anno cruciale per rilanciare la cooperazione internazionale” sui cambiamenti climatici e “in un mondo interconnesso il multilateralismo e la cooperazione internazionale sono gli unici strumenti efficaci di fronte alle sfide globali, ne abbiamo avuto un esempio con i vaccini”.

Nel pomeriggio si terrà, sempre per la prima volta, una specifica sessione dei soli ministri dello Sviluppo, che si concentrerà sul finanziamento dello sviluppo sostenibile, nonché sullo sviluppo territoriale e la localizzazione degli SDGs (Obiettivi dello sviluppo sostenibile). I ministri riaffermeranno l’impegno del G20 a sostegno di una ripresa post-pandemiaca inclusiva e sostenibile nei Paesi in via di svil

