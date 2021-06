Il 27 giugno del 1980 l'abbattimento del DC-9 Itavia con 81 persone a bordo

“La strage di quarantuno anni or sono, nel cielo di Ustica, è impressa nella coscienza degli italiani come una tragedia straziante, che ha strappato alla vita ottantuno persone indifese, che ha gettato in un dolore indicibile i loro familiari, che ha lasciato la Repubblica senza una verità univoca capace di ricomporre appieno il quadro delle circostanze e dei responsabili”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’anniversario della strage di Ustica. Il 27 giugno del 1980 l’abbattimento del DC-9 Itavia – partito da Bologna e diretto a Palermo – con 81 persone a bordo.

