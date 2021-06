(LaPresse) Paolo Berlusconi parla delle condizioni di salute del fratello Silvio, leader di Forza Italia: “Deve stare molto monitorato peché ha un po’ di alti e bassi ma sta bene, non siamo preoccupati. Si deve riguardare perché anche lui ha una certa età…”. Berlusconi ne ha parlato a margine dell’evento ‘Milano ci siamo’, per lanciare la campagna elettorale in vista delle comunali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata