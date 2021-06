Così il numero due di Forza Italia

(LaPresse) “Stiamo cercando di trovare candidati civici per allargare i confini del centrodestra. Ma se non si trovassero candidati vincenti bisogna trovarne di politici, Lupi sarebbe un candidato eccezionale”. Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, in occasione di ‘Milano ci siamo’, per lanciare la campagna elettorale in vista delle comunali. Salvini ha scartato Lupi come possibile candidato sindaco per Milano? “Vedremo cosa accadrà”. “Se non ci sono candidati civici vincenti – ha affermato – per me Lupi sarebbe il migliore candidato politico possibile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata