Il segretario dem: "Per noi il disegno di legge va approvato così com'è"

(LaPresse) “La Lega non è credibile quando chiede tavoli e confronti perché su questo tema ha tentato di affossare tutto, ha tentato di distruggere l’idea di un provvedimento come questo. A me non sembra credibile l’offerta di Salvini”, ha dichiarato il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, dopo aver incontrato il sindaco Beppe Sala a Milano.

