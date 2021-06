Lo ha detto la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, durante un punto stampa in Piazza San Luigi dei Francesi, a Roma,

(LaPresse) “Cerchiamo di evitare di dire che questo Referendum sia portato avanti contro i magistrati. Io ricordo che Giovanni Falcone era a favore della separazione della carriere“. Lo ha dichiarato la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, durante un punto stampa in Piazza San Luigi dei Francesi, a Roma, in relazione ai Referendum sulla giustizia promossi insieme ai Radicali. “Siamo contro quel piccolo insieme di magistrati che vogliono fare scambi di favori, siamo contro i magistrati trafficoni, non contro la maggioranza che lavora bene. Siamo sostenitori della riforma Cartabia, ma siamo convinti che serva un cambiamento più profondo da fare sulla giustizia”, ha aggiunto Bongiorno. Sulla vicenda del poliziotto indagato a Roma dopo aver ferito con un colpo di pistola un uomo a Termini sabato scorso, la senatrice leghista ha detto: ” Evidentemente è necessario un dovuto approfondimento. Spiace vedere il poliziotto sul banco degli imputati quando fa il suo dovere. Ma ho assoluta fiducia nei magistrati, dimostrerà il suo operato”.

