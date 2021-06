Così il relatore del disegno di legge e presidente della Commissione Giustizia al Senato

(LaPresse) “Da relatore del provvedimento ho formulato la proposta di creare un tavolo di confronto politico sui testi e credo che qualcuno debba dimostrare effettiva disponibilità al dialogo”. Così Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia al Senato sul ddl-Zan che ha portano malumori in Vaticano. “Il testo ha problematicità di ordine tecnico che incidono sulle libertà di tutte le persone, come la libertà di espressione”, ha aggiunto. “La politica deve dichiararsi disponibile a discutere. Togliamo ideologia e cerchiamo di lavorare per sconfiggere discriminazioni e violenze”, ha concluso.

