Così la presidente della Commissione Ue in conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio Mario Draghi

(LaPresse) Il Consiglio “ha 4 settimane per approvare il piano e poi potremo erogare la prima tranche di finanziamenti”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio Mario Draghi a Cinecittà. L’Italia riceverà la “quota più grande del Next Generation Eu da 191 miliardi di euro”, si tratta di “un’opportunità per rendere l’Italia il motore della crescita europea”, ha aggiunto von der Leyen

