(LaPresse) “Oggi è una giornata di orgoglio per il nostro paese: abbiamo messo insieme un piano di riforme ambizioso e di investimenti che punta a rendere l’Italia un paese più giusto competitivo e sostenibile”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa a margine della visita della presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen a Cinecittà. “E’ solo l’inizio – ha aggiunto – la cosa più importante è la realizzazione del piano, arriverà la prima tranche da 24,38 miliardi, queste cifre un tempo erano una legge di bilancio. Questi soldi vanno spesi tutti e bene e con onestà”, ha aggiunto il premier parlando di “alba della ripresa dell’economia italiana”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE

