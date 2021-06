Zingaretti lo ha detto uscendo dal Nazareno dopo l'incontro col segretario dem Enrico Letta

(LaPresse) “Oggi è stata una semplice occasione per una bella chiacchierata sul futuro. Ieri è stata una bella giornata di partecipazione che conferma quello che pensavamo e sapevamo: il Pd e il suo sistema di alleanze esistono, sono presenti e sono ovunque in Italia l’unica vera alternativa al Centrodestra”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti uscendo dal Nazareno dopo l’incontro col segretario dem Enrico Letta. “Ora tutte e tutti in campo per vincere, e lo faremo insieme”, ha aggiunto Zingaretti. Anche con il M5S? “Con chi farà parte di queste alleanze, ovviamente”, ha concluso l’ex segretario del Pd.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata