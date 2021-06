Così il segretario del Pd, Enrico Letta, commentando le primarie in un conferenza stampa nella sede del Nazareno a Roma

(LaPresse) “Sono particolarmente soddisfatto del risultato delle primarie, dimostrano che la strada è quella giusta, che il popolo del centrosinistra c’è ed è con noi, che è forte e che spinto dalla partecipazione è in grado di battere le destre”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, commentando le primarie in un conferenza stampa nella sede del Nazareno a Roma. Per quanto riguarda le alleanze, Letta ha chiarito che “cercheremo di allargare il più possibile le nostre coalizioni. C’è bisogno di tutti, anche di chi ha perso: abbiamo bisogno di Isabella Conti, di tutti”.

