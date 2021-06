Così il premier Mario Draghi parlando a Berlino al termine del bilaterale con Angela Merkel

(LaPresse) “Abbiamo toccato temi che saranno discussi nel consiglio Ue in particolare la migrazione e su questo dovremo anche lavorare insieme e aiutarci l’un l’altro, è la direzione in cui stiamo lavorando. Anche per quanto riguarda la Libia sosteniamo il processo di Berlino. C’è la ministeriale dei ministri esteri tra qualche giorno che dovrebbe vedere un maggiore impegno dell’Ue non solo dei singoli paesi in quell’area, un impegno e un investimento che serve sì a contenere i flussi di immigrazione illegali ma anche a organizzare l’immigrazione legale e aiutare questi Paesi a stabilizzarsi e ritrovare la pace”. Così il premier Mario Draghi parlando a Berlino al termine del bilaterale con Angela Merkel. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

