Il segretario dem ha votato nel quartiere romano di Testaccio

“Oggi non ci sono polemiche da fare, siamo solo contenti di questa giornata di festa. Da me non sentirete una parola di polemica”. Risponde così il segretario del Pd, Enrico Letta, alla domanda dei cronisti sulle proteste per la pubblicità social delle primarie di Roma, con la card che indicava una scheda con il solo nome di Roberto Gualtieri, senza gli altri 7 candidati. “Credo che oggi sia davvero una grande festa della democrazia e della partecipazione, già adesso ci sono dati che dimostrano una grande affluenza, della quale siamo molto contenti, perché questa è una giornata di festa della politica, della democrazia e della partecipazione”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata