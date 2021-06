Lo Russo: "Primarie festa democrazia"; Tresso: "Pronti a collaborare per vincere"

(LaPresse) Oggi e domani si vota in 39 seggi per le primarie del centrosinistra per il candidato sindaco di Torino. Quattro i candidati: Igor Boni dei radicali, il civico Francesco Tresso e i dem Enzo Lavolta e Stefano Lo Russo. “Mi aspetto una buona partecipazione. La mia proposta è andata proprio nella direzione di allargare la partecipazione anche a persone che non avevano più tanta vicinanza con la politica”, ha detto Tresso dopo aver votato al Circolo PD Centro-Crocetta. “La speranza è quella di allargare il campo del centrosinistra e dare una maggiore rappresentatività”, ha aggiunto. “Oggi è una grande festa per la democrazia e il centrosinistra torinese. Siamo molto felici di essere riusciti ad organizzare queste primarie, nonostante la pandemia”, ha spiegato Stefano Lo Russo, che ha espresso la sua preferenza al circolo Gruppo Pensionati Amici.

