L'esponente di Forza Italia: "La decisione spetta alla coalizione di Centrodestra"

(LaPresse) “Come in altre occasioni, ho dato la mia disponibilità, ma la decisione sulle candidature compete alle coalizioni”. Lo ha dichiarato l’esponente di Forza Italia Maurizio Gasparri, parlando della sua possibile candidatura a sindaco di Roma per il Centrodestra. “Io sono un uomo di unità del Centrodestra e della coalizione, quindi sono lusingato, ma la mia disponibilità va valutata in altri contesti”, ha precisato Gasparri, aggiungendo: “Non mi muovo per interessi personali, mi gratifica la scelta di Forza Italia di sostenere la mia candidatura, ma aspettiamo cosa deciderà la coalizione”.

