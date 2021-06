Approvato anche il decreto per il reclutamento della Pa

Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto ‘ponte’ sull’assegno unico, valido dal 1 luglio a dicembre 2021 per chi non goda già di assegni familiari. Approvato anche il decreto per il reclutamento della Pa.

