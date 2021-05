In un post sul suo sito l'annuncio della rinuncia: "Ragioni personali"

Gabriele Albertini ‘scioglie la riserva’ – come aveva annunciato pochi giorni fa – sulla sua nuova corsa a sindaco: “Purtroppo devo comunicare che per un insieme di ragioni personali non posso accettare questa generosa opportunità offertami“, ha scritto Gabriele sul proprio sito internet, chiarendo così che non correrà per le prossime elezioni e non sfiderà Giuseppe Sala.

“In questo giorno a me caro, che coincide con la data in cui nel 1997 ho giurato da Sindaco per la prima volta – scrive ancora l’ex primo cittadadino – mi rivolgo ai concittadini milanesi, agli amici e sostenitori, ai leader del centro-destra: Matteo Salvini , Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, al quale rivolgo con affetto un augurio di pronta guarigione”. “Vi devo una risposta dopo settimane in cui ho sentito l’affetto e il sostegno di voi tutti – sottolinea – Alcuni sondaggi mi avevano indicato come possibile candidato vincente nella imminente consultazione elettorale per la scelta del sindaco di Milano”.

Nel lungo post sul sito, Albertini conferma però la sua “disponibilità nel corso della futura campagna ad accompagnare il candidato sindaco, sia nei contenuti, sia nella definizione e nella partecipazione ad una lista civica, fattore, secondo me, fondamentale per la vittoria elettorale”. “Nel ringraziarvi ancora – conclude, rivolgendosi ai milanesi, così come specificato all’inizio del post – ed in un momento di forzoso distanziamento, mando un abbraccio virtuale a tutti”.

