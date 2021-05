Il deputato pentastellato sul Ponte sullo Stretto: "Non c'è una posizione del Movimento"

(LaPresse) – “L’alleanza con il Pd si fa dove c’è un progetto comune altrimenti non può funzionare, procediamo per scelte locali”. Così il deputato M5s Francesco Silvestri sull’alleanza con il Partito Democratico per le amministrative. Il parlamentare ha anche parlato del Ponte sullo Stretto di Messina: “Non c’è una posizione del Movimento”.

