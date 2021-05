A breve l'annuncio del candidato unitario

(LaPresse) – Amministrative, solo a Napoli regge alleanza PD M5S. A breve candidato unitario. L’alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 stelle per le prossime elezioni amministrative sembra reggere solo a Napoli. Il deputato pentastellato delegato al tavolo delle trattative, Alessandro Amitrano, e il segretario provinciale PD, Marco Sarracino, confermano che a breve sarà annunciato il candidato sindaco unitario per il capoluogo campano. In pole position l’ex ministro per l’Università del governo Conte bis, Gaetano Manfredi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata