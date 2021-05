Il ministro 5 Stelle: " Il 16 maggio auspicabile stop a coprifuoco"

Luigi Di Maio è intervenuto a ‘L’Aria Che Tira’ su la7, affrontando vari argomenti di attualità. Il ministro degli Esteri ha smentito eventuali convergenze su un candidato Pd alle comunali a Roma: “Non ci sono incontri segreti o altro, ci stiamo preparando per le amministrative. Spero si possano fare accordi ovunque sia possibile. Su Roma non è questione di trovare la quadra, noi abbiamo la candidatura di Virginia Raggi e noi la sosterremo”.

Inevitabile il tema delle fibrillazioni nel Movimento 5 Stelle, con la battaglia legale con Rousseau e l’incertezza sulla leadership di Giuseppe Conte. “Ieri ha dichiarato che quello che c’era da preparare è pronto. Ora dobbiamo andare sul politico. Lui si iscriverà al Movimento di cui proporrà alcune modifiche, noi lo chiamiamo il ‘Neo Movimento'”, ha chiarito Di Maio.

Il dirigente pentastellato ha parlato anche dell’allentamento delle norme anti-Covid: “Quella del 16 maggio è una data auspicabile per superare il coprifuoco ma non è un ‘liberi tutti’. Dobbiamo affrontare l’estate e permettere ai turisti vaccinati di venire in Italia”.

Non manca una riflessione sui pescherecci attaccati al largo della Libia. “Io ringrazio la Marina militare, lo stato maggiore e la Difesa, ieri sono stato tutto il pomeriggio al telefono con il ministro Guerini, però voglio essere chiaro: se c’è una minaccia alle nostre imbarcazioni, parte l’esercito ma questo non vuol dire che si può pescare lì perché è pericoloso. Non voglio dare illusioni: noi stiamo lavorando ad accordi ma il Paese Libia è un Paese instabile”, afferma il titolare della Farnesina.

