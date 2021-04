L'avvocato Federico Cecconi: "In cura anche per gli strascichi del Covid"

(LaPresse) Silvio Berlusconi è in cura all’ospedale San Raffaele da tre settimane “anche” per “gli strascichi” del Covid. Lo ha detto il suo difensore, l’avvocato Federico Cecconi, al termine dell’udienza del processo Ruby ter, a Milano, che è stata rinviata al 19 maggio per legittimo impedimento del Cavaliere. Ai giudici della settima sezione penale “abbiamo presentato la situazione attuale del presidente Berlusconi e abbiamo presentato istanza di rinvio, rimettendoci alla corte per quanto riguarda la durata del rinvio”. Il legale ha chiarito che Berlusconi “è ancora ospedalizzato” e sta affrontando anche gli strascichi del ‘long Covid’. Se la difesa dovesse segnalare alla corte altre criticità da qui al 19 maggio, data in cui il processo dovrebbe riprendere, la corte potrebbe disporre una perizia per accertare le condizioni di salute del Cavaliere. “Navighiamo un po’ a vista”, ha aggiunto l’avvocato Cecconi chiarendo che il tipo di accertamenti ed eventuali terapie che Berlusconi dovrà affrontare nei prossimi giorni “lo dovranno stabilire i medici”.

