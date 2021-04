Il leader della Lega: "Certe cose è meglio pensarle prima di farle"

(LaPresse) “Un segretario di un partito che è al governo con me, che a quarantott’ore da un processo che mi vede rischiare il rinvio a giudizio si mette la felpa dell’organizzazione che mi vuole portare in galera, buona educazione non è”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, in relazione all’incontro del segretario del Pd, Enrico Letta, con il fondatore di Open Arms. “Ho avuto modo di scriverlo a Letta, via WhatsApp. Si è scusato, via WhatsApp. Certe cose, se le pensi prima di farle, è meglio”, ha aggiunto Salvini, a margine della sua visita all’hub vaccinale presso la Fabbrica del Vapore di Milano.

