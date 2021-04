A Siena il processo contro l'ex premier. L'udienza rinviata al 22 aprile

Il Tribunale di Siena ha accolto l’istanza di rinvio presentata dalla difesa di Silvio Berlusconi per legittimo impedimento nel processo Ruby Ter e ha fissato la prossima udienza al 22 aprile. Lo conferma a LaPresse Enrico De Martino, legale di Silvio Berlusconi. Il giudice ha anche “respinto la richiesta del pm” di Siena Valentina Magnini che, opponendosi alla richiesta di rinvio del processo, aveva chiesto al collegio di disporre “accertamenti medici sulle condizioni di salute di Berlusconi”.

Silvio Berlusconi, in questo terzo atto del processo Ruby, è accusato di corruzione in atti giudiziari. Imputato anche Danilo Mariani, il pianista delle feste di Arcore, per il reato di falsa testimonianza. ll processo senese è stato originato da un fascicolo trasmesso dal tribunale di Milano a quello della città toscana nel 2017 per competenza territoriale. Per i pm milanesi è a Siena che si sarebbe completato il pagamento effettuato da Berlusconi a Danilo Mariani, pianista delle feste di Arcore, per indurlo, secondo l’accusa, a rendere testimonianze edulcorate sulle serate a villa San Martino. Sempre secondo l’accusa, i bonifici effettuati da Berlusconi a Mariani come ‘rimborsi spesa’, circa 170 mila euro dal 2011 al 2013, sarebbero stati pagamenti per indurre il pianista a falsa testimonianza. La procura di Siena, con la pm Valentina Magnini, ha chiesto la condanna di Berlusconi a 4 anni e 2 mesi, e di Mariani a 4 anni e 6 mesi.

Il primo rinvio della sentenza è avvenuto il 21 maggio 2020 per l’impedimento dei legali a raggiungere Siena a causa delle restrizioni imposte dal Covid agli spostamenti tra regioni; il secondo l’1 ottobre a causa della positività al coronavirus di Berlusconi; il terzo il 25 novembre alla luce della richiesta del leader di Forza Italia di deporre in aula; il quarto il 14 gennaio scorso per il ricovero dell’ex premier all’ospedale del Principato di Monaco, l’ultimo la scorsa settimana.

