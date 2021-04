Il leader della Lega dopo l'udienza a Catania: "Ora vorrei impiegare il mio tempo per i temi che stanno a cuore a italiani"

(LaPresse) – “Oggi sentire dire la pubblica accusa – che ho rispettato le norme italiane e internazionali, ho salvato vite e fatto il mio mestiere e non commesso alcun reato mi ripaga di mesi e mesi di amarezze”. Così il leader della Lega Matteo Salvini uscendo dall’aula bunker di Catania, dova il pm ha chiesto il non luogo a procedere per l’ex ministro dell’Interno. “Torno tranquillo dai miei figli e spero che il 14 maggio si chiuda qua” ha aggiunto il capo del Carroccio. Ora vorrei impiegare i miei sabati per i temi che stanno a cuore a agli italiani, ovvero correre sul piano vaccinali, i rimborsi e le ripaperture di tutte le attività economiche”.

