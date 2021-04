Il presidente del Parlamento europeo dopo l'incontro con Letta

(LaPresse) “Ha parlato con Letta di una candidatura a sindaco di Roma? “Non è mai stata in dubbio. Sono abituato a dire una cosa ho detto di no a settembre. Non è possibile perché devo finire il mio mandato”. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli lasciando il Nazareno dopo aver incontrato il segretario PD.

