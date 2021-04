Il segretario del Pd Enrico Letta parla di una possibile intesa con Matteo Renzi e Italia Viva

Il segretario del Pd Enrico Letta parla di una possibile intesa con Matteo Renzi e Italia Viva, intervistato a Porta a Porta: “vedremo se si potrà fare un pezzo di strada insieme – dice -. E’ ovvio che non sarà semplicissimo. Le scissioni non sono facili da gestire, tutti quei parlamentari sono stati eletti con il simbolo del Pd, ma ci metterò tutto me stesso e guardando all’interesse complessivo”. “Io incontrerò Italia viva nei prossimi giorni. Anche Matteo Renzi, che è il leader. Non ho problemi con nessuno, ho ampiamente superato tutto. Anzi, quando lo vedrò lo ringrazierò perché se non ci fosse stato lui non avrei fatto i sei anni più belli della mia vita”, ha concluso Letta.

