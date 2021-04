L'ex premier in collegamento con l'assemblea degli eletti pentastellati

(LaPresse) “Il Movimento ha scritto pagine importanti della più recente storia politica italiana. Se volgete tutti lo sguardo indietro potete essere orgogliosi e fieri di aver tenuto fede alle promesse. Ci sono errori e ingenuità, chi non li commette, ma non oscurano le battaglie per un’Italia più vivibile, verde, equa e solidale”. Così Giuseppe Conte all’assemblea degli eletti M5S.

