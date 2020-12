Domani toccherà a Italia Viva. Boschi: "Rimpasto non è all'ordine del giorno"

E’ in corso a Palazzo Chigi l’incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e le delegazioni. Dopo l’incontro durato oltre tre ore con il Movimento Cinque Stelle – presenti oltre al capo politico Vito Crimi, i capigruppo di Camera e Senato, il capo delegazione Alfonso Bonafede, i ministri Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli – Conte si confronta con il Partito Democratico. Oltre al segretario Nicola Zingaretti, presenti anche il capodelegazione Dario Franceschini, Graziano Delrio e Andrea Marcucci, il vicesegretario Andrea Orlando e Cecilia D’Elia.

Domani sarà la volta di Italia Viva. “Il rimpasto che per noi non è all’ordine del giorno”, ha rassicurato Maria Elena Boschi, capogruppo di Iv alla Camera, intervistata dal Tg4.

Sul tema è inervenuto anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “Parlare di poltrone davanti a una crisi come quella che stiamo vivendo è surreale. Oggi a palazzo Chigi abbiamo incontrato il presidente Giuseppe Conte per confrontarci su temi e obiettivi da raggiungere. Siamo la prima forza politica in Parlamento e il messaggio che abbiamo portato è stato uno: il Governo deve lavorare per gli italiani, punto”, ha scritto su Facebook Di Maio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata