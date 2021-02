Roma, 10 nov. (LaPresse) – "Venerdì ci saranno altri risultati e probabilmente ci saranno nuove restrizioni e così accadrà ogni settimana. Questo non significa non chiudere, ma intervenire ancora più sulla curva dei contagi, che come ha ricordato oggi il professor Locatelli è in diminuzione, ma non basta". Così il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ai microfoni di 'Cartabianca', su Rai3.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata