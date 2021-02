Torino, 8 nov. (LaPresse) – "Sembrava la mia controfigura, non so cosa mi sia successo. La mia famiglia non mi ha riconosciuto, io stesso non connettevo, il piano anti Covid l'ho fatto io. Sto cercando di capire con un medico se ho avuto un malore o qualche altra cosa". Così l'ex commisario alla sanità calabrese Saverio Cotticelli a 'Non è l'arena' su La7 sull'intervista alla trasmissione 'Titolo V' su Rai3.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata