Home > Podcast > 27/08 – Caro carburanti, è scontro Lega-FI – Frane e inondazioni al confine tra Nepal e Tibet – La Figc toglie il sostegno a Infantino

Caro carburanti, è scontro Lega-FI. Tajani: “Contrarissimo a tassare gli extraprofitti, è da Urss”. Borghi. “No tasse sui cittadini, se lui ha altre priorità lo dica”.

Una valanga di ghiaccio e rocce provoca un’enorme alluvione al confine tra Nepal e Tibet. Almeno 95 morti, 384 turisti dispersi. La Farnesina. “90 italiani nella regione”.

La Figc segue Uefa e Fa e annuncia il ritiro del proprio sostegno a Gianni Infantino. Simonelli gela Malagò: “Decisione sua, io avrei aspettato”. Per Infantino continuano a ridursi le chance di una conferma alla presidenza Fifa nel 2027.