06/08 – Ancora svilippi a 36 anni dal delitto di via Poma – Drone bomba accanto a un aereo ucraino – Brilla l’Italia agli Europei di nuoto

A 36 anni dal delitto di via Poma altri sette Dna esclusi. Nuovi reperti sotto esame.
All’aeroporto di Lipsia trovato un drone esplosivo accanto ad un aereo ucraino. Nuova notte di bombardamenti su Kiev, almeno 17 vittime. Zelensky: “Con intercettori avrebbero potuto essere vivi”. Nel frattempo, secondo i media Trump avrebbe negato a Kiev l’invio di nuovi sistemi Patriot.
Brilla l’Italia agli Europei di nuoto a Parigi, Taddeucci concede il bis vincendo la 5 km dopo aver dominato la 10, sul podio anche Pozzobon terza. Tra gli uomini bronzo nella 5 km per l’eterno Paltrinieri.