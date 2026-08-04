04/08 – Migranti, Madrid critica l’Italia: “Governo non all’altezza” – Celebrati i funerali di Don Mazzi – Cagnotto esalta Pellacani

Migranti, Madrid critica l’Italia: “Governo non all’altezza, è il Paese nell’Ue con più arrivi di irregolari”. Von der Leyen elogia la risposta alla crisi di Spagna e Marocco e sottolinea: “La solidarietà è fondamentale”. Tra i 3mila e i 5mila ancora a Ceuta, preoccupa l’alto numero di minori.

Celebrati a Milano i funerali di Don Mazzi. In tanti per l’ultimo saluto al fondatore di Exodus. Sala: “Appoggerò la richiesta per il Famedio”.

Cagnotto esalta Pellacani: “Nei tuffi Italia in buone mani, ora può sognare alle Olimpiadi”.