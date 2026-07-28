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martedì 28 luglio 2026

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28/07 – Giorgia Meloni nei cantieri in Val di Susa – Morto dopo aver difeso l’amico da una rapina – Vacanze, decide il climate change

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Giorgia Meloni nei cantieri in Val di Susa: “Lo Stato non indietreggia, i magistrati facciano il massimo”. Sopralluogo della premier con Piantedosi. “Assicurare alla giustizia i responsabili di questo schifo”. Schlein: “Condanniamo la violenza senza se e senza ma, il governo strumentalizza”.

Ferito dopo aver difeso l’amico da una rapina alla fermata Togliatti di Roma muore dopo otto giorni.

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