28/07 – Giorgia Meloni nei cantieri in Val di Susa – Morto dopo aver difeso l’amico da una rapina – Vacanze, decide il climate change

Giorgia Meloni nei cantieri in Val di Susa: “Lo Stato non indietreggia, i magistrati facciano il massimo”. Sopralluogo della premier con Piantedosi. “Assicurare alla giustizia i responsabili di questo schifo”. Schlein: “Condanniamo la violenza senza se e senza ma, il governo strumentalizza”.
Ferito dopo aver difeso l’amico da una rapina alla fermata Togliatti di Roma muore dopo otto giorni.
Il cambio climatico modifica le scelte turistiche degli italiani. Più montagna e meno mare in fuga dal caldo.x