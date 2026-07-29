Durov, il fondatore di Telegram, nel mirino di Mosca: accusato di terrorismo

Pavel Durov, uno dei fondatori di Telegram, è finito nel mirino dei servizi russi. La Russia ha infatti emesso un mandato di cattura internazionale per Durov.

L’accusa

L’uomo è accusato di aver “favorito attività terroristiche“. Lo ha reso noto l’Fsb citato dalle agenzie russe. In una nota si afferma che “in violazione della legge russa, l’amministrazione di Telegram non ha rimosso numerosi canali, chat e bot di questa app di messaggistica, che vengono attivamente utilizzati dai servizi segreti ucraini, da organizzazioni terroristiche ed estremiste per preparare e coordinare atti di sabotaggio e terrorismo, omicidi di massa e frodi informatiche nella Federazione Russa, le cui conseguenze hanno provocato numerose vittime, tra cui donne e bambini, nonché danni materiali per miliardi di dollari”.