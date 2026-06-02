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martedì 2 giugno 2026

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02/06 – 2 giugno, festa “condivisa” in piazza del Quirinale – Morte Beatrice, domani interrogatori per la mamma – Mondiali, favola Curaçao

02/06 – 2 giugno, festa “condivisa” in piazza del Quirinale – Morte Beatrice, domani interrogatori per la mamma – Mondiali, favola Curaçao
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2 giugno: festa “condivisa” in piazza del Quirinale per gli 80 anni della Repubblica. Marttarella. “Consolidare l’architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini”.

Domani gli interrogatori di Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, e Manuel Iannuzzi, il compagno della donna arrestato sabato scorso per maltrattamenti pluriaggravati conseguenza della morte della bambina di 2 anni, trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio.

Mondiali 2026: favola Curaçao, il paese più piccolo con l’allenatore più anziano.

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