02/06 – 2 giugno, festa “condivisa” in piazza del Quirinale – Morte Beatrice, domani interrogatori per la mamma – Mondiali, favola Curaçao

2 giugno: festa “condivisa” in piazza del Quirinale per gli 80 anni della Repubblica. Marttarella. “Consolidare l’architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini”.
Domani gli interrogatori di Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, e Manuel Iannuzzi, il compagno della donna arrestato sabato scorso per maltrattamenti pluriaggravati conseguenza della morte della bambina di 2 anni, trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio.
Mondiali 2026: favola Curaçao, il paese più piccolo con l’allenatore più anziano.