28/05 – Milano-Certosa, 22enne ucciso durante una rissa sui binari – Ancora guai per Sanchez dopo il caso Zapatero – Juventus, parla Comolli

Rissa tra dieci persone in stazione Certosa a Milano, 22enne muore accoltellato. Indagini in corso, c’è l’ipotesi che non conoscesse gli aggressori.

Ancora guai per Sanchez dopo il caso Zapatero, la Guardia Civil entra nella sede del Psoe mentre lui è in Vaticano dal Papa. Si indaga su un presunto complotto per destabilizzare procedimenti giudiziari che danneggiavano il Partito socialista e il governo. Il premier resiste ed esclude il voto anticipato.

Comolli tra futuro e mercato della Juventus: “Yildiz non si tocca e Spalletti è coinvolto”.