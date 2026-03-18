18/03 – Israele annucia l’uccisione di Larijani e Soleimani – Attentato alla Sinagoga di Roma: chiusa l’inchiesta – Baseball, sfuma il sogno

Israele annuncia la morte del capo del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani, e del leader della milizia paramilitare Basij, Soleiman. Katz: “Sono all’inferno”. Lo Stato ebraico continua a bombardare il Libano, ma il negoziatore di Netanyahu ammette colloqui con Beirut. Begli Usa il direttore del Centro antiterrorismo si dimette per protesta.
Chiuse le indagini sull’attentato alla Sinagoga di Roma del ’82. In cinque rischiano il processo.
Baseball: sfuma con il Venezuela il sogno dell’Italia, azzurri ko in semifinale “ma noi i veri campioni”.