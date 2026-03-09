Accesso Archivi

lunedì 9 marzo 2026

09/03 – L’Iran ha scelto la Guida Suprema, Trump: “Serve il nostro ok” – Laura Mattarella: “Poche donne al vertice” – F1, la Mercedes domina
LaPresse
L’Iran ha scelto la nuova Guida Suprema, l’annuncio del nome atteso a breve. Trump avverte: “Senza la nostra approvazione durerà poco”. Ammonimento anche da Idf. I media israeliani annunciano il primo attacco dagli Emirati, ma il Paese del Golfo smentisce.

Laura Mattarella: “Poche donne al vertice, ancora tanta strada da fare”. Giogia Meloni: “Raggiunti risultati, ma il percorso è ancora lungo”. Schlein: “L’8 marzo non è un giorno di festa, ma di lotta”.

Partito il mondiale di Formula 1. Dominio Mercedes in Australia, vince Russell con Antonelli davanti alle Ferrari.

