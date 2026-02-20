20/02 – Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea – Macron contro Meloni, ancora – Petrecca si dimette, via da RaiSport dopo i Giochi

Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea con l’accusa di aver condiviso informazioni sensibili con il finanziere pedofilo. Re Carlo: “La legge faccia il suo corso”.

Macron contro Meloni per un post su Deranque: “Non commenti ciò che accade in altri Paesi”. Stupore da palazzo Chigi: “La premier ha espresso cordoglio per la drammatica uccisione del giovane e ha condannato il clima di odio”.

Petrecca si dimette, via da RaiSport dopo Milano Cortina con Lollobrigida che gli subentrerà in via transitoria. Il Cdr annuncia lo stop alla protesta e lui posta online un passo del Vangelo su Giuda.