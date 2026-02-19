Accesso Archivi

giovedì 19 febbraio 2026

19/02 – Bambino trapiantato, no degli esperti a una nuova operazione – Mattarella presiede il plenum del Csm – Lollobrigida si racconta

Bambino trapiantato, no degli esperti a un nuovo trapianto. La decisione dopo una lunga riunione e una visita al piccolo. Il cuore andrà a uno dei due bimbi in lista d’emergenza.

Mattarella presiede il plenum del Csm: “Esorto al rispetto tra istituzioni”. Il presidente della Repubblica al Consiglio superiore della magistratura: “In 11 anni mai qui da capo dello Stato”. Nordio risponde: “Bene, ma se ti danno del piduista reazione c’è”.

Francesca Lollobrigida si racconta tra ghiaccio e maternità: “I pattini nel mio destino”. 

