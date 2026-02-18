Accesso Archivi

18/02 – Distrutto il Teatro Sannazaro di Napoli – Scontro sul Board of Peace – Addio a Jesse Jackson

LaPresse
Distrutto il Teatro Sannazaro, gioiello nel salotto buono della città. Un incendio all’alba ha mandato in fumo la struttura. Giuli “Una bomboniera, tornerà a splendere”.

Board of Peace, Tajani in aula: “Italia osservatore, rispettata la Costituzione, non ci sono alternative al piano Usa”. Opposizioni all’attacco: “Il governo è succube di Trump, si viola la Carta”.

Addio a Jesse Jackson, morto a 84 anni il reverendo icona dei diritti civili. Negli anni ’60 insieme a Martin Luther King per i diritti civili.

