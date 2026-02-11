Home > Podcast > 11/02 – Macron: “L’Europa sia una potenza o scompare” – AI, i bambini temono di “diventare pigri” – Arianna Fontana sempre più nella storia

Macron prova a riprendersi la scena sull’asse italo-tedesco in vista del vertice: “L’Europa sia una potenza o scompare”. È scontro Parigi-Berlino sul debito, il “buy European” e le riforme.

Intelligenza artificiale, i bambini italiani temono di “diventare pigri”. Il report di Eu Kids Online fotografa il rapporto non semplice dei minori italiani con l’intelligenza artificiale.

Arianna Fontana sempre più nella storia dello sport italiano, conquista la 12esima medaglia olimpica e punta al primato assoluto del mito Mangiarotti. “Per ora non ci penso”, dice la 35enne dopo l’oro nella staffetta mista di short track.