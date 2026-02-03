Accesso Archivi

martedì 3 febbraio 2026

03/02 – Draghi bacchetta l’Ue: “Rischia di essere subordinata” – Nuove rivelazioni dai documenti su Epstein – Ticket per la Fontana di Trevi
LaPresse
Draghi bacchetta l’Ue: “Rischia di essere subordinata, divisa e deindustrializzata”. L’ex premier nel discorso per la laurea ad honorem conferitagli dall’Università Ku Leuven: “Ordine globale ormai defunto, serve costruire una federazione europea per essere una potenza”.

Le ultime rivelazioni dai documenti su Jeffrey Epstein. Trump: “I file mi scagionano, mai stato sulla sua isola”.

A Roma ticket per la Fontana di Trevi, l’assessore Onorato: “Un introito di 6 milioni di euro l’anno, un contributo alla bellezza”.

