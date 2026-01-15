15/01 – Ferragni prosciolta per il “Pandorogate” – Caro-carrello, si indaga sul ruolo dei supermercati – Ecco chi è il baby-bomber Arena

Chiara Ferragni prosciolta per il “Pandorogate”, la truffa è estinta. La soddisfazione della influencer: “Finito un incubo, mi riprendo la mia vita”.
Caro-carrello, si indaga sul ruolo dei supermercati nella filiera agroalimentare. L’Antitrust: “Netta divergenza tra l’inflazione generale e quella dei beni alimentari”. Esultano le associazioni dei consumatori: “Rincari dei prezzi del cibo sono ingiustificati”.
Antonio Arena: dall’Australia alla Roma, chi è il baby attaccante giallorosso che ha già un futuro da predestinato.